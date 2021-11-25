نجح ليستر سيتي في اقتناص الصدارة بفوزه على ليغيا وارسو 3-1 يوم الخميس في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.

وأنهى ليستر سيتي المباراة من الشوط الأول بفضل أهداف الزامبي داكا وماديسون والنيجيري نديدي (11 و21 و33) بينما تكفل الصربي ملادينوفيتش بهدف الضيوف الوحيد بعد إهدار الأذري إمريلي لركلة جزاء (26).

وصار رصيد ليستر سيتي 8 نقاط مقابل ست نقاط للخاسر فيما صعد سبارتاك موسكو للوصافة بانتصاره على نابولي 2-1 أمس ليصبح رصيد الفريقين سبع نقاط.

وفي المجموعة الرابعة أهدر آينتراخت فرانكفورت الألماني فرصة حسم تأهله كمتصدر بتعادله مع أنتويرب البلجيكي 2-2.

وصار رصيد آينتراخت 11 نقطة مقابل نقطتين لضيفه، فيما أنعش أولمبياكوس اليوناني آماله لخطف الصدارة بعدما صار رصيده 9 نقاط إثر تجاوز ضيفه فنربهتشه التركي بهدف وحيد حمل توقيع البديل البرازيلي سواريس (89).