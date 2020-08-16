لوبيتيغي: "من الرائع أن يكون الفريق قادراً على المنافسة" من قبل beIN SPORTS August 16, 2020 23:41 1:36 دقيقة أشاد جوليان لوبيتيغي، مدرب إشبيلية الإسباني، بلاعبيه مشيراً إلى إعجابه بقدرة فريقه على المنافسة والقتال حتى النهاية. مقابلات الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد إشبيلية إشبيلية الإسباني لوبيتيغي جوليان لوبيتيغي -آخر الفيديوهات 3:59 دقيقة إشبيلية يطيح باليونايتد ويبلغ نهائي "اليوروبا ليغ" 0:24 دقيقة مصادرنا تنفي شائعات رغبة ميسي في مغادرة برشلونة 3:39 دقيقة محمد حمادة يحلل أخطاء غوارديولا أمام ليون 5:25 دقيقة كونتي يحذر من خطورة شاختار دونيتسك 0:40 دقيقة دورتموند ينتصر ودياً على أوستريا فيينا (11-2) 2:08 دقيقة فشل غوارديولا مع سيتي: ليست المرة الأولى! 0:46 دقيقة ليون وسيتي: رئيس فرنسا يهنئ ومبابي يسخر 2:02 دقيقة هل تحسم موقعة شاختار مصير كونتي مع إنتر؟ 0:31 دقيقة هاليب تحرز لقب دورة براغ 0:33 دقيقة دوفيتسيوزو يفوز في سباق التقلبات لفئة موتو جي بي