وسجل كل من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (63) وشيرو إيموبيلي (75) هدفي الفريق الإيطالي فيما دوّن اللاعب الملغاشي جيريمي موريل هدف رين الوحيد في الدقيقة 55.

وفي مباراة أخرى، فاز سيلتك الإسكتلندي على كلوج الروماني 2-صفر.

ويحتل سيلتك المركز الأول برصيد 4 نقاط ويليه كلوج ولاتسيو برصيد 3 نقاط فيما يأتي رين في المركز الأخير بنقطة واحدة.

بي إس في آيندهوفن في ريادة الرابعة

تمكن بي إس في آيندهوفن الهولندي من دك شباك مضيفه روزنبورغ النرويجي 4-1.

وسجل كل من بابلو روزاريو (14) وبيرغر ميلينغ خطأ في مرماه (37) و دونيال مالين (41 و79) رباعية الفريق الهولندي فيما دوّن النيجيري سامويل أديغبينرو هدف الفريق النرويجي في الدقيقة 70.

وفي مباراة أخرى، انتصر سبورتينغ لشبونة على لاسك لينز النمساوي 2-1.

ويحتل بي إس في آيندهوفن صدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط ويليه لاسك وسبورتينغ لشبونة برصيد 3 نقاط فيما يحتل روزنبورغ المركز الأخير دون نقاط.

وفي المجموعة الثالثة، تجاوز خيتافي الإسباني، المتصدر بـ6 نقاط، مضيفه كراسنودار الروسي 2-1 في المقابل تعادل طرابزون سبور التركي مع بازل السويسري، الوصيف بـ4 نقاط، 2-2.

وفي المجموعة الثانية، تعادل كوبنهاغن الدانماركي، المتصدر بـ4 نقاط، مع مضيفه مالمو السويدي 1-1 ودون أهداف انتهت مواجهة لوغانو السويسري مع دينامو كييف الأوكراني، الوصيف بـ4 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر.

