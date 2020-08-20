كونتي يثق بقدرة فريقه على الفوز بلقب الدوري الأوروبي من قبل beIN SPORTS August 20, 2020 19:09 8:34 دقيقة أكّد انطونيو كونتي مدرب نادي إنتر ميلان الإيطالي ثقته بقدرة لاعبيه على التتويج بلقب الدوري الأوروبي مشدداً على احترام فريقه لمنافسه إشبيلية الإسباني. مقابلات الدوري الأوروبي إنتر ميلان إشبيلية الإسباني -آخر الفيديوهات 15:06 دقيقة لوبيتيغي: "الجميع على أتم الاستعداد لمباراة إنتر" 8:34 دقيقة كونتي يثق بقدرة فريقه على الفوز بلقب يوروبا ليغ 5:41 دقيقة إشبيلية يريد اللقب السادس وإنتر للعودة للألقاب 0:44 دقيقة موسم الـ"ليغا" سينطلق دون حضور جماهيري 0:29 دقيقة أبيدال يودع برشلونة 0:47 دقيقة اخر مباراة لـتياغو ألكانتارا مع بايرن ميونيخ 2:41 دقيقة أرقام واحصائيات قبل نهائي دوري الأبطال 0:45 دقيقة أنسو فاتي في تشكيلة المنتخب الإسباني للمرة الأولى 0:59 دقيقة إشبليه وإنتر في صراع محتدم على لقب الدوري الأوروبي 0:48 دقيقة جدول مباريات الـ"بريميرليغ" موسم 2020 -2021