قمّة مرتقبة في ملعب الإمارات بين آرسنال وسبورتينغ من قبل beIN SPORTS March 16, 2023 11:31 2:36 دقيقة قمّة مرتقبة في ملعب الإمارات يبحث من خلالها آرسنال عن تخطي الضيف البرتغاليّ سبورتنيغ بعد التعادل إيجابا في لقاء الذهاب معولاً على عودة عدد من المصابين وبدعم جماهيري للمضي قدم نحو الدور ربع النهائي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي آرسنال سبورتينغ يوروبا ليغ -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة الكونغرس الـ73 للفيفا | التغطية الخاصة 3:23 دقيقة ريال بيتيس في مهمة شبه مستحيلة أمام يونايتد 2:36 دقيقة قمّة مرتقبة في ملعب الإمارات بين آرسنال وسبورتينغ 0:53 دقيقة الإصابات تعكّر استعدادات يوفنتوس لمواجهة فرايبورغ 3:21 دقيقة فنربهتشه في مهمة صعبة عندما يلاقي ضيفه إشبيلية 3:27 دقيقة ريال سوسييداد يبحث عن الريمونتادا أمام روما 8:31 دقيقة فينغر يكشف عن مشروع يهدف لإنشاء أكاديمية بكل دولة 4:05 دقيقة إنفانتينو رئيساً للفيفا حتى 2027 بالتزكية 1:35 دقيقة إنفانتينو: وعدنا بأفضل نسخة وهذا ما فعلناه في قطر 1:23 دقيقة ماذا قال أوسيمين بعد أن قاد نابولي لتأهل تاريخي؟