وكان فريق "الغواصة الصفراء" فاز ذهاباً بهدفين لهدف.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة بالتعادل السلبي (0-0). فياريال إلى نهائي الدوري الأوروبي !

رغم محاولات الفريقين لم تتغير النتيجة !

تغييرات في صفوف الفريقين : دخول كارلوس باكا بدلاً من باكو ألكاسير في فياريال وويليان ولاكازيت ومارتينيلي مكان كل من تييرني وأوباميانغ وأوديغارد ضمن تشكيلة أرسنال. إيمري وأرتيتا يلعبان آخر الأوراق !

الدقيقة 79: رأسية أوباميانع تنهال على القائم الأيمن لحارس فياريال ! إنها أخطر فرص المباراة.

فياريال يتعامل بذكاء مع مجريات اللقاء في حين لا يزال أرسنال الذي تحسّن مردوده في الفترة الثانية يبحث عن هدف العبور إلى النهائي.

الدقيقة 58: لينو من جديد يتدخل أمام ييريمي بينو بديل النيجيري شوكويزي ويوقف هجمة خطيرة للضيوف.

الدقيقة53: جيرارد مورينو لم يستغل موقعه المناسب لمغالطة حارس أرسنال لينو.

الدقيقة 49: إيميل سميث روي يهدر فرصة ذهبية للمدفعجية بغرابة ! الإنكليزي لم يستغل التعامل الخاطئ للحارس رولي.

الدقيقة 47: أرسنال يضغط على دفاع فياريال والإيفواري نيكولا بيبي كان على أعتاب افتتاح النتيجة من تسديدة قوية مرّت بجانب مرمى الفريق الضيف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين (0-0): شوط اتسم بتفوّق الضيوف على مستوى الاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص لكن دون تجسيم، في المقابل قدّم أرسنال صاحب الأرض أداءً محتشماً واكتفى بمحاولات نجمه الأول الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

الدقيقة 39: أوباميانغ من جديد مصدر الخطر في أرسنال، الغابوني توغّل من الجهة اليمنى لدفاع الفريق الإسباني وسدّد بقوّة لكن حارس الضيوف "رولي" كان بالمرصاد.

لا جديد يذكر الارتباك يسود أداء أرسنال والتسرّع يحرم فياريال من فتح باب التسجيل.

الدقيقة 26: أول تهديد جدّي من أرسنال عبر نجم "الغانرز" بيير إيميريك أوباميانغ ! تسديدة الغابوني ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي.

الدقيقة 23: دانيال باريخو كاد يفتتح التسجيل لفياريال من ركلة حرة مباشرة.

غياب تام لفرص حقيقية للتسجيل في ظل انحصار اللعب في وسط الميدان.

فياريال يستحوذ على الكرة ويحاول مباغتة مضيفه في مستهل اللقاء بينما يكتفي أرسنال بإغلاق المنافذ نحو مرماه وانتظار هفوة من منافسه.

الدقيقة 5: أولى فرص اللقاء من مهاجم فياريال النيجيري صامويل شوكويزي الذي سدّد بقوة لكن الألماني بيرند لينو حارس أرسنال يتصدّى ببراعة.

فترة جس نبض بين الفريقين في انتظار الدخول في صلب الموضوع.

صافرة البداية

الحكم الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش يدير موقعة ملعب "الإمارات" بين أرسنال وفياريال.

تشكيلة أرسنال

📋 Here's our team to face Villarreal!



🇬🇦 @Auba starts up front

🇪🇸 @HectorBellerin gets the nod

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 @KieranTierney1 makes the bench



#️⃣ #UEL — Arsenal (@Arsenal) May 6, 2021

تشكيلة فياريال