فياريال إيمري لأخذ الأفضلية أمام أرسنال April 29, 2021 12:34 3:20 دقيقة بقيادة المدرّب أونـاي إيـمـري، أكثر العارفين بالطريق المؤدّي إلى لقب الدوري الأوروبي، يطمَح فيّاريال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه آرسنال تحسبّـاً لموقعةِ الإيّـاب. تقارير إخبارية أوناي إيمري الدوري الأوروبي فياريال -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة برشلونة أمام فرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 1:17 دقيقة رياض محرز: "تفوّقنا على منافسنا في الشوط الثاني" 1:39 دقيقة ماركينيوس: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 1:26 دقيقة دي بروين: "كنت محظوظاً بذلك الهدف" 1:47 دقيقة غوارديولا: "أمامنا مباراة صعبة في الإياب" 2:02 دقيقة فينغر يتحدّث عن مباراة سان جيرمان والـ"سيتي" 4:06 دقيقة "سيتي" يكسب الأسبقية أمام "سان جيرمان" 1:17 دقيقة شعلة أولمبياد طوكيو تصل مقاطعة كاغوشيما 0:43 دقيقة فينغر: "لقاء العودة سيكون صعباً على تشيلسي"