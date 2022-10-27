استفاق فنربهتشه التركي في الوقت المناسب في مباراته أمام ضيفه رين الفرنسي واقتنص التعادل 3-3 في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية.

وتقدم الضيوف مبكراً بثلاثة أهداف لغويري (5 و30) وتيرييه (16) قبل أن يذلل الإكوادوري فالنسيا الفارق (42).

وانتفض فنربهتشه في آخر 10 دقائق مدركاً التعادل بعد الاستعانة بالبديلين السلوفيني زاتش ومور (82 و88).

وصار بحوزة كل فريق 11 نقطة لتبقى الامور معلقة حتى الجولة الأخيرة.

وضمن ذات المجموعة تعادل دينامو كييف الأوكراني ومضيفه لارناكا القبرصي 3-3 أيضاً.

سان جيلواز يحسم الصدارة

ضمن سان جيلواز البلجيكي تأهله إلى ثمن النهائي بفوزه على مضيفه مالمو السويدي بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وافتتح الفريق الزائر عداد أهداف اللقاء بعد مرور عشر دقائق بواسطة المالطي "تيدي تيوما"قبل أن يؤمن الإيفواري "لازار أماني" انتصار سان جيلواز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والأربعين.

ورفع الفائز رصيد للنقطة الثالثة عشرة في الصدارة أمام متذيل المجموعة دون رصيد.

وفاز أونيون برلين الألماني على ضيفه براغا البرتغالي بهدف حمل توقيع كونوتشي من ركلة جزاء (68) ليتقدم أونيون برلين للمركز الثاني بتسع نقاط وبفارق نقطتين عن الخاسر.