فنربهتشه في مهمة صعبة عندما يلاقي ضيفه إشبيلية من قبل beIN SPORTS March 16, 2023 11:26 3:21 دقيقة ستكون مهمّة فنربهتشه التركي صعبة عندما يلاقي ضيفه إشبيلية الإسباني في إياب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي، وذلك بعدما خسر موقعة الذهاب بهدفين دون رد. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي فنربهتشه إشبيلية -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة الكونغرس الـ73 للفيفا | التغطية الخاصة 3:23 دقيقة ريال بيتيس في مهمة شبه مستحيلة أمام يونايتد 2:36 دقيقة قمّة مرتقبة في ملعب الإمارات بين آرسنال وسبورتينغ 0:53 دقيقة الإصابات تعكّر استعدادات يوفنتوس لمواجهة فرايبورغ 3:21 دقيقة فنربهتشه في مهمة صعبة عندما يلاقي ضيفه إشبيلية 3:27 دقيقة ريال سوسييداد يبحث عن الريمونتادا أمام روما 8:31 دقيقة فينغر يكشف عن مشروع يهدف لإنشاء أكاديمية بكل دولة 4:05 دقيقة إنفانتينو رئيساً للفيفا حتى 2027 بالتزكية 1:35 دقيقة إنفانتينو: وعدنا بأفضل نسخة وهذا ما فعلناه في قطر 1:23 دقيقة ماذا قال أوسيمين بعد أن قاد نابولي لتأهل تاريخي؟