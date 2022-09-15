انفرد فرايبورغ الألماني بصدارة مجموعته السابعة بعد فوزه العريض على مضيفه أوليمبياكوس اليوناني 3-0 ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجّل ثلاثية الضيف هوفلر (5) والنمسوي ميكاييل غريغوريتش (25 و52).

واحتل فرايبورغ صدارة المجموعة بست نقاط فيما استمر الخاسر دون نقاط.

ويقدم فرايبورغ أداءً لافتاً هذا الموسم حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني أيضاًَ، بينما يحتل أوليمبياكوس المركز الثالث في الدوري اليوناني وقد عزّز صفوفه بضم البرازيلي مارسيلو والكولومبي خاميس رودريغيس مؤخراً.

كما قفز كاراباخ الأذربيجاني للمركز الثاني بعد فوزه على ضيفه نانت الفرنسي بثلاثة نظيفة ملحقاً به الخسارة الأولى.

فاينورد يضرب بالستة وخسارة قاسية للاتسيو

وحقق فاينورد الهولندي فوزاً كبيراً على ضيفه شتورم غراز النمسوي بسداسية نظيفة ضمن مباريات المجموعة السادسة.

وتناوب على سداسية فاينورد الإيراني عليرضا جهانبخش (9 و41) والسلوفاكي دانكو (31) والبرازيلي دانيلو (34) والمكسيكي خيمينيز (66) والمغربي أسامة إدريسي (78).

وفاجأ ميتيلاند الدنماركي ضيفه لاتسيو الإيطالي حين تجاوزه 5-1.

وافتتح البرازيلي باولينيو التسجيل لصاحب الأرض (26) قبل أن يضيف الغيني كابا الهدف الثاني (30).

وعزّز البرازيلي إيفاندر تقدم فريقه من ركلة (52) لكن لاتسيو ذلّل الفارق بفضل البديل الصربي سافيتش (57).

واكمل إيسكسن ركلة جزاء أهدرها زميله إيفاندر مضيفاً الهدف الرابع (67) قبل أن يختتم سفياتشينكو الخماسية (72).

وصار رصيد الفرق الأربعة ثلاث نقاط مع تصدر فاينورد بفضل فارق الأهداف.