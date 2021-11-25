اقترب غلطة سراي التركي من بلوغ ثمن نهائي يوروبا ليغ بفوزه على ضيفه أولمبيك مرسيليا الفرنسي (4-2) اليوم الخميس في المرحلة الخامسة من المجموعة الخامسة للبطولة القارية.

وسجّل ألكسندرو سيكالداو (12) ودويي كاليتا كار (30 خطأ في مرمى فريقه) والجزائري سفيان فيغولي (64) والهولندي ريان بابل (83) أهداف الفريق الفائز في حين وقّع البولندي أركاديوش ميليك (69 و85) هدفي الخاسر.

من جانبه حقّق لاتسيو الإيطالي انتصاراً باهراً خارج الديار على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بثلاثية نظيفة ليشدّد الملاحقة على الفريق التركي.

ووقّع المهاجم الدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي (56 و63 من ركلتي جزاء) والإسباني بيدرو رودريغيز (87) أهداف لاتسيو.

ورفع غلطة سراي رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن لاتسيو الثاني في حين ظلّ مرسيليا ثالثاً برصيد 4 نقاط أمام لوكوموتيف موسكو الرابع برصيد نقطتين.

وستكون المرحلة الأخيرة حاسمة لتحديد صاحب البطاقة المباشرة لثمن النهائي عندما يستضيف لاتسيو غلطة سراي.