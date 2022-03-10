غلطة سراي للخروج بنتيجة إيجابية من الـ"كامب نو" من قبل beIN SPORTS March 10, 2022 11:21 2:29 دقيقة يحل غلطة سراي ضيفاً على برشلونة في وقت لا يمر فيه بأفضل حالاته مما دفعه للتراجع إلى المركز الثاني عشر بالدوري التركي لكنه يعول على مدربه دومينيك تورينت من أجل الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي غلطة سراي برشلونة يوروبا ليغ -آخر الفيديوهات 3:23 دقيقة ليستر يتطلع لمواصلة نتائجه الإيجابية 1:16 دقيقة اختبار صعب لإشبيلية أمام وست هام 2:29 دقيقة غلطة سراي للخروج بنتيجة إيجابية من الـ"كامب نو" 2:47 دقيقة أجواء إيجابية في صفوف برشلونة قبل مواجهة غلطة سراي 2:36 دقيقة بنزيمة "التاريخي" يُهدي التأهل لجمهور ريال مدريد 5:43 دقيقة ريال يتخطّى سان جيرمان ويبلغ ربع النهائي 1:10 دقيقة أنشيلوتي يُشيد ببنزيمة 1:12 دقيقة بوتشيتينو: "كنا الطرف الأفضل في المباراتين" 3:14 دقيقة مانشستر سيتي يحسم تأهله إلى ربع نهائي الأبطال 3:54 دقيقة ليون يعود بفوز ثمين من أرض بورتو