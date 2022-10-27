صدام مرتقب بين آيندهوفن وآرسنال من قبل beIN SPORTS October 27, 2022 14:18 0:27 دقيقة ينزل آرسنال، المتأهل سلفاً للدور القادم، ضيفاً على آيندهوفن اليوم الخميس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في مسابقة الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي آرسنال آيندهوفن -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة سامورا: كأس العالم FIFA قطر 2022™ستكون فريدة 1:08 دقيقة مدرب المنتخب المكسيكي يعلن القائمة الأولية 0:41 دقيقة قمّة مرتقبة بين فيورنتينا وإسطنبول باشاكشهير 0:27 دقيقة صدام مرتقب بين آيندهوفن وآرسنال 2:52 دقيقة كريستيانو رونالدو ضمن تشكيلة الـ"يونايتد" 0:49 دقيقة الكاف يحدد موعد الكشف عن مستضيف أمم إفريقيا 2025 1:37 دقيقة روما مُطالبٌ بالفوز في فنلندا 2:46 دقيقة متاعب ليكرز مستمرة ويانيس يتخطى حاجز الأربعين 1:06 دقيقة إنزاغي يثمّن إنجاز إنتر 1:06 دقيقة ماذا قال كلوب بعد التأهل إلى ثمن النهائي ؟