سولشار يؤكد رغبة يونايتد في التتويج بلقب الدوري الأوروبي من قبل beIN SPORTS August 4, 2020 21:58 0:36 دقيقة أكد أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد رغبة الفريق في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب تركيز اللاعبين في المباريات الأربع المتبقية لتحقيق اللقب. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة سولشار يؤكد رغبة يونايتد في الفوز بلقب يوروبا ليغ 1:41 دقيقة إنتر يتوجه إلى ألمانيا لمواجهة خيتافي 0:28 دقيقة نادال يعلن عدم مشاركته في فلاشينغ ميدوز 0:55 دقيقة سمولينغ ينهي مشواره مع روما ويعود إلى يونايتد 0:42 دقيقة إصابة أربعة لاعبين من منتخب سوريا بفيروس كورونا 0:52 دقيقة كاسياس يعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة مظفرة 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:01 دقيقة السعال المتعمّد يتسبب بطردك 0:40 دقيقة تورونتو رابتورز يتجاوز ميامي هيت بعد مباراة مثيرة 0:19 دقيقة الدوري الإيطالي ينطلق في 19 سبتمبر المقبل