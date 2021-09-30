مُني نابولي الإيطالي بخسارة موجعة على أرضه أمام سبارتاك موسكو الروسي 2-3 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم الخميس.

على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، جاءت المباراة قمة في الإثارة والندية حيث لعب نابولي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 إثر طرد البرتغالي ماريو روي، فاستفاد سبارتاك للعودة بفوز غالٍ.

سجّل للفريق الضيف الهولندي كوينسي بروميس (55 و90) وميخايل إيغناتوف (80)، فيما سجّل لنابولي المقدوني إليف إلماس بعد دقيقة من صافرة البداية والنيجيري فيكتور أوسيمهن (90+4).



وحقّق نابولي بداية قوية فسجل بهدف في الدقيقة الأولى عبر إلماس، قبل أن تتبدّل مجريات المباراة عقب طرد روي، فنجح سبارتاك في معادلة النتيجة عبر بروميس، قبل أن يخطف التقدم عبر إيغناتوف (81).

ورغم طرد لاعب سبارتاك البلجيكي ماكسيميليانو كوفريي في الدقيقة 82، إلاّ أنّ الفريق الروسي أضاف الثالث عبر بروميس نفسه (90)، قبل أنّ يقلّص نابولي النتيجة عبر أوسيمهن في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المجموعة فوزًا مفاجئاً لفريق ليغيا وارسو البولندي على حساب ضيفه ليستر سيتي الإنكليزي 1-0.

سجّل هدف الفوز الأذري ماهر إمريلي (31).

أولمبياكوس يواصل التألّق

وفي المجموعة الرابعة، واصل أولمبياكوس اليوناني بدايته القوية في المسابقة القارية إثر فوزه على مستضيفه فنربهتشه التركي 3-0.

سجّل أهداف الفريق الفائز كل من البرازيلي تيكينيو سواريس (6) وجيورجيوس ماسوراس (63 و68).

وحقّق أولمبياكوس فوزه الثاني في المسابقة عقب تخطيه أنتويرب البلجيكي في الجولة الأولى ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، بينما يحتل أينتراخت فرانكفورت المركز الثاني بأربع نقاط بعد فوزه في المباراة الثانية على حساب أنتويرب 1-صفر.

ويقبع فنربهتشه في المركز الثالث مع نقطة واحدة أمام أنتويرب الرابع من دون نقاط.

ليون يهزم بروندبي

سجل المهاجم الكاميروني كارل توكو إكامبي ثنائية ومرّر كرة حاسمة ليقود فريقه ليون الفرنسي للفوز على ضيفه بروندبي الدنماركي 3-0، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وفي المجموعة ذاتها، فاز سبارتا براغ التشيكي على ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 1-0، سجله السلوفاكي دايفيد هانكو في الدقيقة 29.

وتصدر ليون مجموعته بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط من فوزين، متقدماً بفارق نقطتين عن سبارتا براغ، فيما تجمد رصيد بروندبي في المركز الثالث عند نقطة أمام رينجرز في القاع من دون أن يفتتح رصيده من النقاط.

وتناوب على تسجيل أهداف ليون كل من الكاميروني كارل توكو إكامبي (64) و(71) وحسام عوار (85).