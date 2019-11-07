ورفع فريق المدرب الانكليزي ستيفن جيرارد رصيده إلى 7 نقاط وأصبح في موقع جيد للتأهل إلى دور الـ32 من المسابقة، مستفيداً من تعادل يونغ بويز خارج أرضه مع متذيل الترتيب فيينورد الهولندي (1-1).

سجّل هدفي رينجرز كل من ألفريدو موريلوس (د 69) وستيفين ديفيس (د 73).

وفي المجموعة الثامنة، بلغ اسبانيول الإسباني دور الـ32 بسحقه ضيفه لودوغوريتس البلغاري بسداسية نظيفة في مباراة شهدت تسجيل ستة لاعبين مختلفين أهداف الفائز وطرد لاعبين من صفوف الفريق البلغاري الذي لعب بتسعة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 35.

وتصدر إسبانيول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن لودوغوريتس الثاني وخمس نقاط عن فرنسفاروش المجري الثالث والذي تعادل سلباً مع سيسكا موسكو الروسي متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.