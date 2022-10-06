وافتتح الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل لفريق العاصمة الإيطالية من علامة الجزاء (34) ثم أدرك مواطنه غويدو رودريغيز التعادل للفريق الإسباني في الدقيقة 40 ثم أضاف البرازيلي لويز هنريكي الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 88.

ويحتل ريال بيتيس صدارة المجموعة بـ9 نقاط ولودوغورتس ثانياً (4 نقاط) وروما ثالثاً (3 نقاط) وهلسنكي رابعاً بنقطة.

وفي باقي المواجهات التي لعبت مساء الخميس، فاز سان جيلواز على مضيفه براغا 2-1 ورين على دينامو كييف 2-1 وفنربهتشه على لارناكا 2-صفر وكاراباخ على مضيفه أوليمبياكوس 3-صفر وفرايبورغ على نانت 2-صفر وانتهت مباراة ميتيلاند مع ضيفه فاينورد بالتعادل 2-2.

ولحساب المجموعة السادسة ، حافظ فاينورد على الصدارة بفارق الأهداف رغم تعادله مع مضيفه ميتيلاند بهدفين لمثلهما.

وفي المجموعة ذاتها ، اكتفى لاتسيو بالتعادل دون أهداف مع مضيفه شتورم غراز النمساوي ، ليرفع كل فريق رصيده إلى أربع نقاط..

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