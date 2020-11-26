وسجّل للـ"ذئاب" كل من الكرواتي غابريال ديبيليو (49 خطأ في مرمى فريقه) والفرنسي جوردان فيريتو (67 من ركلة جزاء).

وهو الفوز الثالث لروما بعدما تغلب سابقاً على كل من يونغ بويز السويسري (2-1) وكلوج ذهاباً (5-0) في حين سجّل تعادلاً وحيداً مع سسكا صوفيا البلغاري دون أهداف.

أما الفريق الروماني فقد تعرّض لهزيمته الثانية توالياً أمام نفس المنافس بعدما فاز في المواجهة الافتتاحية على سسكا صوفيا البلغاري (2-0) وتعادل في مباراته الثانية مع يونغ بويز (1-1).

وضمن نفس المجموعة انتصر يونغ بويز على سسكا صوفيا بهدف دون رد.

وبذلك تصدّر روما الترتيب برصيد 10 نقاط أمام يونغ بويز الثاني (7 نقاط) وكلوج الثالث (4 نقاط) في حين يقبع سسكا صوفيا في المؤخرة بنقطة يتيمة.

