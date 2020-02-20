وسجّل الإسباني المعار من نادي برشلونة كارليس بيريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13.

وستجرى مواجهة العودة على أرضية ملعب "غيلامكو أرينا" يوم 27 فبراير الحالي.

ألكمار ينجو من فخ لاسك

تفادى ألكمار الهولندي الهزيمة على أرضه أمام لاسك عندما انتزع تعادلاً متأخراً 1-1 من الفريق النمساوي.

وبادر ماركو راغوز بالتسجيل لمصلحة لاسك في الدقيقة 26 بيد أنّ تيون كووبميينيرز تمكّن من معادلة الكفّة لألكمار قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق من ركلة جزاء.

وستدور مباراة العودة يوم 27 فبراير الحالي على أرضية ملعب "لينزر".