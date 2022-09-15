تجاوز روما ضيفه هلسنكي 3-0 اليوم الخميس في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وصمد الضيف أمام المد الهجومي لروما بالرغم من النقص العددي الذي عانى منه إثر طرد مدافعه تينهو (15).

وزجّ البرتغالي جوزيه مورينيو بالأرجنتيني ديبالا مع بداية الشوط الثاني ليسجل له الهدف الأول (47) قبل أن يضيف بيلغريني الهدف الثاني (49) ويختتم بيلوتي الثلاثية (68).

وهذا الفوز الأول لروما ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط وهو ذات رصيد لودوغورتس البلغاري الذي خسر بصعوبة 3-2 أمام مضيفه ريال بيتيس الإسباني المتصدر بست نقاط.