على أرضية "ميركور أرينا"، بادر الضيوف بالتسجيل بفضل لياندرو سبيناتزولا (27) قبل أن ينجح ميكايل ليندل في معادلة النتيجة لصاحب الأرض (51).

وفي المباراة الثانية لهذه المجموعة، حكم التعادل بالنتيجة ذاتها على مواجه إسطنبول باشاكشيهير التركي وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وكان الفريق التركي قريباً جداً من خطف نقاط الفوز حيث تقدم في النتيجة عبر إدين فيسكا (55) غير أنّ باتريك هيرمان عادل للألمان في الوقت القاتل (90).

وما يزال روما وفولفسبرغر يتصدران المجموعة برصيد 4 نقاط يليهما إسطنبول باشاكشيهير وبوروسيا مونشنغلادباخ برصيد نقطة واحدة.

المجموعة 11: ولفرهامبتون أبرز مستفيد

خرج ولفرهامبتون كأبرز مستفيد من منافسات المجموعة الحادية عشرة عقب فوزه الثمين على أرض بشيكتاش التركي بهدف يتيم وقاتل حمل توقيع ويلي بولي (90).

من جانبه، تعادل براغا البرتغالي مع ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بهدفين لمثلهما. سجل للأول كل من برونو فيانا (31) ووندرسون غالينو (63) وللثاني أندراز سبورار (45) وبرونو فيانا (خطأ في مرمى فريقه 87).

واستمر براغا بتزعم المجموعة مناصفة مع سلوفان براتيسلافا بـ 4 نقاط، في حين استثمر ولفرهامبتون تعادل المتصدرين ليقترب في المركز الثالث ويرفع رصيده إلى 3 نقاط، في حين بقي بشيكتاش متذيلاً للمجموعة برصيد خال من النقاط.