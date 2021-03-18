على الملعب الأولمبي في كييف حيث يخوض مبارياته البيتية بسبب الوضع الأمني في شرق البلاد، سقط شاختار دانيتسك الأوكراني مجددا أمام روما الإيطالي وهذه المرة بنتيجة 1-2، بعدما خسر ذهابا في العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة.

ويدين فريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا الذي يستعد لمواجهة صعبة الأحد على أرضه في الدوري ضد نابولي، أحد منافسيه الأساسيين على نيل أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بتجديد فوزه على على الفريق الأوكراني إلى الإسباني بورخا مايورال الذي رفع رصيده إلى 7 أهداف في المسابقة هذا الموسم بتسجيله الهدفين (48 و72)، فيما كان هدف المضيف من نصيب البرازيلي الأصل جونيور مورايش (59).

تأهل غرناطة

واستفاد غرناطة الإسباني من فوزه ذهابا على مولده النرويجي 2-صفر لكي يبلغ ربع النهائي رغم خسارته الخميس خارج قواعده في بودابست المجرية بسبب قيود السفر في النرويج، بهدف لروبرتو سولدادو (72)، مقابل هدفين لخيسوس فاييخو (29 خطأ في مرمى فريقه) وإيريك هيستاد (90 من ركلة جزاء).

