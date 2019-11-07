تخلى روما الإيطالي عن صدارة المجموعة العاشرة بخسارته 1-2 أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، في المرحلة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

بكّر المدافع الأرجنتيني فيديريكو فازيو بالتسجيل لغلادباخ في الدقيقة 35 بالخطأ في مرماه، ثم استطاع اللاعب ذاته إدراك التعادل لفريقه روما في الدقيقة 64، وفي اللحظات الأخيرة من المواجهة خطف ماركوس تورام هدفاً قاتلاً لغلادباخ (90+5).

في المجموعة ذاتها، اقتنص اسطنبول باشاكشهير التركي صدارة المجموعة بفوزه الثمين على مضيفه فولفسبرغر النمساوي بثلاثية نظيفة.

بنهاية هذه الجولة، ارتقى اسطنبول باشاكشهير التركي إلى المركز الأول برصيد 7 نقطة بفارق نقطتين عن بوروسيا مونشنغلادباخ الذي بات ثانياً بـ 5 نقاط بفارق المواجهات المباشر عن روما الذي تراجع إلى المركز الثالث، فيما تراجع فولفسبيرغر النمساوي إلى المركز الأخير بـ 4 نقاط.