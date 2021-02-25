وتناوب على تسجيل أهداف "الذئاب" كل من البوسني إدين دزيكو (24) والإسبانيين كارليس بيريز (75) وبورخا مايورال (90+1).
في المقابل وقّع بريان كريستانتي (88 خطأ في مرمى فريقه) هدف الفريق الخاسر.
وكان روما فاز ذهاباً بهدفين نظيفين في براغا.
وتناوب على تسجيل أهداف "الذئاب" كل من البوسني إدين دزيكو (24) والإسبانيين كارليس بيريز (75) وبورخا مايورال (90+1).
في المقابل وقّع بريان كريستانتي (88 خطأ في مرمى فريقه) هدف الفريق الخاسر.
وكان روما فاز ذهاباً بهدفين نظيفين في براغا.
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