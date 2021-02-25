وتناوب على تسجيل أهداف "الذئاب" كل من البوسني إدين دزيكو (24) والإسبانيين كارليس بيريز (75) وبورخا مايورال (90+1).

في المقابل وقّع بريان كريستانتي (88 خطأ في مرمى فريقه) هدف الفريق الخاسر.

وكان روما فاز ذهاباً بهدفين نظيفين في براغا.