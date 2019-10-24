على أرضية ملعب "أولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية، تقدّم روما بفضل نيكولو زانيولو بعدما ارتقى عاليا لركلة ركنية حولها برأسه إلى شباك الحارس السويسري يان سومير (32)، قبل أن ينجح الضيف الألماني في انتزاع نقطة التعادل بفضل البديل لارس ستيندل من ركلة جزاء احتسبها الحكم اثر لمسة يد (90+5).



وسجل صاحب الأرض هدفاً ثانياً بعد هجمة مرتدة أنهاها البوسني إدين دزيكو في الشباك، إلا أنّ الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل (35).

وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة عينها، فاز باشاك شهير التركي على ضيفه فولفسبيرغ النمساوي المشارك في المسابقة القارية للمرة الأولى بفضل هدف يتيم حمل توقيع إرفان جان كاهفيتشي (78).

وبالرغم من سقوطه في فخ التعادل حافظ روما على صدارة الترتيب برصيد 5 نقاط، مستفيداً من هدية وصيفه باشاك شهير (4 نقاط) الذي أنقذ الـ"جالوروسو" من خسارة ريادته بفوزه على فولفسبيرغ الذي بقي ثالثاً ومتخلفاً بفارق الأهداف عن المركز الثاني (4 نقاط)، فيما يتذيل مونشنغلادباخ الترتيب برصيد نقطتين.

المجموعة 9: التعادل سيد الموقف

لم يتيغر حال المجموعة التاسعة في ظل عاصفة التعادلات التي هبت عليها، حيث تعادل جنت البلجيكي (المتصدر بـ 5 نقاط) مع ضيفه ووصيفه بفارق الأهداف فولفسبورغ الألماني بنتيجة (2-2)، كما حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة مواجهة سانت إتيان الفرنسي (الثالث بنقطتين) بضيفه أولكسندريا الأوكراني الأخير بذات الرصيد.

في المواجهة الأولى، بادر الضيوف بالتقدم بهدفين متتاليين عبر فوت فيغهورست (3) وجواو فيكتور (24)، قبل أن يتمكن صاحب الأرض من العودة بقوة وإدراك التعادل بفضل ثنائية رومان ياريمشوك (41 و90).

وفي المواجهة الثانية، تقدم الفريق الفرنسي المضيف مبكراً بفضل هدف غابريال سيلفا (8)، الذي عاد ليمنح التعادل للزائر الأوكراني بالخطأ في مرمى فريقه (14).