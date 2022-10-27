روما مُطالبٌ بالفوز في فنلندا من قبل beIN SPORTS October 27, 2022 10:47 1:37 دقيقة بعد سقوطه على أرضه أمام نابولي في الدوري، وفقدانه الأمل بتحقيقه المركز الأول في الدوري الأوروبي وفي ظل كثرة الغيابات، يحط روما مورينيو رحالَه في العاصمة الفنلندية هلسنكي في مباراة لا مجال فيها للخطأ. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي روما -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة نادي الوحدات سيواجه الفيصلي في إربد 0:36 دقيقة قمّة مرتقبة بين الأهلي والزمالك 0:27 دقيقة ماري سيغيب عن الملاعب لقرابة شهرين 8:13 دقيقة المنتخب القطري سيشارك في الكأس الذهبية 3:12 دقيقة ريال مدريد يحفظ ماء وجه الليغا أوروبياً 2:35 دقيقة برشلونة.. متاعب اقتصادية بسبب دوري الأبطال 2:26 دقيقة لونس لمواصلة تقديم عروضه الجيدة من بوابة تولوز 1:15 دقيقة غالان وليبرون إلى ربع نهائي بطولة "نيو جيزة" 0:48 دقيقة لاعبة برشلونة كالدينتي تسجل هدفاً من منتصف الملعب 2:49 دقيقة دونتشيتش يعمق جراح نتس