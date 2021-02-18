ويمر توتنهام بفترة صعبة إثر سلسلة من النتائج السيئة، حيث خسر في خمس من مبارياته الست الأخيرة، ما ضاعف الضغوطات على مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وسجل أهداف سبيرز المتألق الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (13) برأسية منخفضة بعرضية من الويلزي غاريث بايل الذي أضاف الثاني بعد مراوغة جميلة على يمين المنطقة قبل أن يسدد الكرة بيسراه من زاوية ضيقة (28)، والبرازيلي لوكاس مورا الذي قام بمجهود فردي رائع على الراوق الأيسر وتوغل إلى داخل المنطقة مراوغًا الدفاع ومسددا كرة زاحفة (34) قبل أن يضيف مواطنه كارلوس فينيسيوس الرابع (88). وأحرز مايكل ليندل هدف ولفسبيرغر الوحيد من ركلة جزاء (55).



