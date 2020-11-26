وسجّل للـ"سبيرز" كل من البرازيليان كارلوس فينيسيوس (16) و(34) ولوكاس مورا (73) بالإضافة إلى هاري وينكس (63).

وهو الفوز الثالث للفريق الإنكليزي بعدما تغلب سابقاً على كل من لاسك لينز النمساوي (3-0) ولودوغوريتس ذهاباً (3-1) في حين انقاد لهزيمة وحيدة كانت أمام رويال أنتويرب البلجيكي (1-0).

أما الفريق البلغاري فقد تعرّض لخسارته الرابعة توالياً ليفقد كل آماله بانتزاع إحدى بطاقتي المجموعة.

وضمن ذات المجموعة فاز رويال أنتويرب على مضيفه لاسك بهدفين دون رد.

وبذلك تصدّر رويال أنتويرب المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف أمام رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في حين يملك لاسك ست نقاط في المركز الثالث بينما واصل لودوغوريتس رحلة البحث عن أولى نقاطه.