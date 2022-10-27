وتجاوز بي إس في اَيندهوفن منافسه آرسنال 2-0 يوم الخميس في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وردّ الفريق الهولندي الدين لآرسنال بعدما آلت مباراة الذهاب للأخير 1-0 في الجولة الماضية الأسبوع الفائت.

ومنح فيرمان التقدم لصالح أصحاب الأرض 55 قبل أن يضيف البديل لوك دي يونغ الهدف الثاني 63.

وصار رصيد بي إس في اَيندهوفن 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

وسيحتاج آرسنال للفوز في الجولة الأخيرة زيوريخ السويسري ليضمن الصدارة.

وفاز زيوريخ على ضيفه من بودو/غليمت النرويجي 2-1 اليوم أيضاً، لتصبح بطاقتي التأهل بين بي إس في اَيندهوفن وآرسنال فقط.

بيتيس يضمن الصدارة

وفي المجموعة الثالثة حسم ريال بيتيس الإسباني الصدارة بعدما تغلّب على مضيفه لودوغوريتس البلغاري بهدف دون رد حمل توقيع الفرنسي نبيل فقير (56).

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 13 نقطة بفارق ست نقاط عن الخاسر.

لاتسيو يقترب

وقطع لاتسيو شوطاً في سبيل التأهل إلى الأدوار الإقصائية على الأقل حين تغلّب على ميتيلاند الدنماركي 2-1.

وكان الضيف البادئ بالتسجيل بفضل إسكسن (8) قبل أن يرد لاتسيو بهدفي الصربي سافيتش والإسباني بيدرو (36 و58).

وصار رصيد لاتسيو 8 نقاط مقابل 5 للخاسر الذي يتساوى بالنقاط مع فاينورد الهولندي الذي خسر من شتورم غراز النمسوي 1-0 ليصبح رصيد الأخير 8 نقاط أيضاً.