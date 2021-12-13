وجاءت المواجهات الـ8 على الشكل التالي:

إشبيلية × دينامو زغرب

أتالانتا × أولمبياكوس

لايبزيغ × ريال سوسييداد

برشلونة × نابولي

زينيت سانت بطرسبورغ × ريال بيتيس

بوروسيا دورتموند × رينجرز

شيريف تيراسبول × سبورتينغ براغا

بورتو × لاتسيو

ومن بين هذه الأندية، ثمانية حلت وصيفة في دور مجموعات المسابقة القارية الثانية ومثلها قادمة من دوري الأبطال بعد حلولها ثالثة في مجموعاتها، وعلى رأسها بطبيعة الحال برشلونة.

وتتأهل الفرق الفائزة بالملحق القاري، إلى ثمن النهائي لتلحق بالفرق التي تصدرت مجموعاتها في "يوروبا ليغ" وتأهلت مباشرة إلى هذا الدور.

وستلعب مباريات الذهاب في 17 -2 -2021، والإياب في 24 -2 -2021 على أن يقرر الاتحاد الأوروبي توزيع المباريات في اليومين المذكورين.

وسيُلعب النهائي في 18-5-2022 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية.

وسابقًا، كان هذا الملحق يلعب في صيغة دور الـ32، حيث تتأهل الأندية من مجموعات الدوري الأوروبي لتواجه الأندية الهابطة من دوري الأبطال باحتلالها المركز الثالث في مجموعاتها. لكن وبعد استحداث دوري الـ "كونفرنس ليغ"، تغير نظام المسابقة الأوروبية الثانية.

وينصّ النظام الجديد على تأهل الأندية التي احتلت صدارة ترتيب مجموعتها في الدوري الأوروبي مباشرة إلى دور الـ16، أما الأندية التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها فتلعب أمام الأندية الهابطة من دوري الأبطال في ملحق ثمن النهائي.

وتأهلت فرق ليون وموناكو الفرنسيان، سبارتاك الروسي، أينتراخت فرانكفورت الhلماني، غلطة سراي التركي، النجم الأحمر بلغراد الصربي، باير ليفركوزن الالماني ووست هام يونايتد الانكليزي مباشرة الى الدور السادس عشر.

وسيتأهل الفائز بالدوري الأوروبي (2021-2022) مباشرة إلى مرحلة دور المجموعات لدوري الابطال للموسم المقبل، إضافة إلى مواجهة الفائز بدوري أبطال أوروبا (2021-2022) على الكأس السوبر الأوروبية 2022.

