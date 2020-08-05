باشاك شهير يغلق ملف الدوري ويفتح نزال الـ"يوروبا ليغ" من قبل beIN SPORTS August 5, 2020 11:47 2:52 دقيقة بعد تتويجه مؤخراً بلقب الدوري التركي، يسعى إسطنبول باشاك شهير إلى مواصلة مشواره في الدوري الأوروبي وبلوغ ِ ربع النهائي من بوابة فريق كوبنهاغن الدنماركي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي كوبنهاغن إسطنبول باشاك شهير -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة ريال مدريد يخوض حصة تدريبية قبل مواجهة سيتي 2:24 دقيقة الخياراتُ التكتيكية سلاح بيب في مواجهة زيدان 0:59 دقيقة أتلتيكو مدريد بتشكيلة مكتملة يستعد لمواجهة لايبزيغ 0:35 دقيقة تعرف على آخر أخبار برشلونة قبل مواجهة نابولي 0:32 دقيقة مواجهة واعدة بين فولسفبورغ وشاختار دونيتسك 2:52 دقيقة باشاك شهير في مواجهة مرتقبة أمام كوبنهاغن 2:48 دقيقة خيتافي يسعى للإطاحة بفريق إنتر 0:50 دقيقة نيمار يعيش أفضل لحظات حياته في باريس 0:37 دقيقة NBA: فوز أول لمافريكس بعد الاستئناف 0:37 دقيقة بروكلين نتس يقتنص فوزاً صعباً من ميلووكي بكس