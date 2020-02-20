وسجل كل من الدنماركي كريستيان إريكسون (71) والبلجيكي روميلو لوكاكو (94 من ركلة جزاء) هدفي الفريق الإيطالي.

وتلقى انتر ضربة موجعة بخسارته أمام لاتسيو 1-2 في الجولة 24 من الدوري الإيطالي ليتنازل عن مركز الوصافة لفريق العاصمة الإيطالية ويبتعد 3 نقاط عن المتصدر يوفنتوس (57 نقطة).

لودوغوريتس رازغراد - انتر ميلان : التفاصيل والأهداف

نهاية المباراة بفوز انتر ذهاباً على لودوغوريتس 2-صفر

90 + 4: البلجيكي لوكاكو ينفذ ركلة الجزاء بنجاح (2-صفر)

90 + 4: الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي يعود لتقنية المساعدة بالفيديو "VAR" ويقر بوجود ركلة جزاء للفريق الإيطالي.

73: كرة اريكسون تجد العارضة

71: انتر يفتتح التسجيل بتصويبة مميزة لـ اريكسون (1-صفر)

63: تصويبة الدنماركي اريكسون يبعدها الحارس لييف بصعوبة بالغة

50: كرة التشيلي ألكسيس بالعقب تصطدم بالقائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

41: مباراة متوسطة ورتيبة أحياناً.

25: عرضية رائعة من النيجيري موزيس وتصويبة الدنماركي اريكسون صدها الحارس بصعوبة.

16: المباراة دون فرص خطيرة إلى حد هذه الدقائق

03: الفريق الإيطالي دخل مباشرة في صلب الموضوع، الضغط منذ البداية على حصون الفريق البلغاري

بداية المباراة، انتر ميلان ضيفاً ثقيلاً على لودوغوريتس رازغراد البلغاري في ذهاب الدور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

التشكيلة الأساسية للفريقين: