الدوري الأوروبي: ملخص وأهداف مباراة سبورتينغ لشبونة وبي إس في آيندهوفن November 28, 2019 23:22 3:39 دقيقة الملخصات -آخر الفيديوهات 3:58 دقيقة ملخص وأهداف مباراة فينورد روتردام ورينجرز 3:06 دقيقة ملخص وأهداف مباراة روما وإسطنبول باشاك شهير 3:34 دقيقة مانشستر يونايتد يسقط على أرض أستانا ! 2:45 دقيقة كأس العالم للأندية 2019 و2020 حصرياً على beIN 8:52 دقيقة سانشيز يثق بلاعبي الأدعم ويعد بتقديم الأفضل 18:27 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب اليمن قبل مواجهة قطر 3:15 دقيقة عودة مظفرة لديفيس إلى نيو أورليانز 13:34 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة الإمارات 13:10 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب الإمارات قبل مواجهة العراق 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية