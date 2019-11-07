الدوري الأوروبي

في المجموعة الخامسة سقط لاتسيو على أرضه في اللحظات القاتلة أمام ضيفه سلتيك الاسكتلندي 1-2، وحجز الأخير بطاقة الدور التالي مستفيدا من فوز كلوج الروماني على ضيفه رين الفرنسي 2-صفر.

في العاصمة الإيطالية، افتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل لأصحاب الأرض بعد سبع دقائق من صافرة البداية، وعادل جيمس فوريست للضيف (38).

وفي الثواني القاتلة وبعد خطأ من دفاع لاتسيو دفع ثمنه غاليا حيث وصلت الكرة إلى الفرنسي أوليفر نتشام الذي رفعها من فوق حارس الفريق الإيطالي الألباني توماس ستراكوشا بعدما خرج لملاقاته، مانحا فريقه النقاط الثلاث والتأهل إلى الدور التالي (90+ 5).

وحقق سلتيك فوزه الثالث تواليا ورفع رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط، بفارق نقطة عن كلوج، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند ثلاث نقاط في المركز الثالث من فوز وحيد. ويقبع رين في قاع الترتيب بنقطة.