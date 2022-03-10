ولم ينجح برشلونة في ترجمة سيطرته على أغلب مجريات المباراة إلى فوز يقربه من ربع النهائي خاصة وأن لقاء العودة سيكون صعباً نظراً للدعم المعنوي الهام الذي توفره جماهير غلطة سراي للفريق.

يذكر أن برشلونة قد تعادل 1-1 في ذهاب دور خروج المغلوب أمام نابولي في كامب نو ثم تمكن في مواجهة الإياب من دك شباك الفريق الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين.



مباراة برشلونة وغلطة سراي - التفاصيل

نهاية المواجهة بين برشلونة وغلطة سراي بالتعادل السلبي.

دق 75: مقصية أوباميانغ تأتي أمام دي يونغ وكرة الأخير تجد القائم.

دق 64: تألق حارس غلطة سراي يتواصل ... تصويبة دي يونغ كانت سهلة لبينيا.

دق 57: رأسية بوسكيتش يبعدها الحارس بينيا بصعوبة.

عودة المباراة في شوطها الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

دق 41: تصويبة رائعة من ديباي والحارس الإسباني يواصل الإبداع ويبعد الكرة إلى الركنية.

دق 37: كريم أكتوركوغلو يتجاوز ديست ثم دي يونغ ويصوب كرة خطيرة تحولت إلى الركنية (محاولة خطيرة)

رغم سيطرة برشلونة على أغلب مجريات هذه الفترة الأولى إلا أن دفاع غلطة سراي ثابت في احباط مناورات رفاق بيدري

دق 27: كرة ثابتة .. روعة التنفيذ من ديباي وتألق لافت من الحارس بينيا.

الفريق التركي يسعى جاهداً لإغلاق الممرات أمام المد الهجومي الكبير لبرشلونة ثم التفكير في الهجمات المرتدة

ضغط كاتالوني في محاولة للوصول إلى شباك الإسباني إيناكي بينيا، حارس غلطة سراي، المعار من برشلونة.

بداية المباراة المرتقبة على أرضية ستاد كامب نو بقيادة الحكم الفرنسي بينوا باستيان.

التشكيلة الأساسية

برشلونة

غلطة سراي



