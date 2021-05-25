وانتقلت بَعثة الفريق الإسباني مباشرة إلى مقر ّإقامتها في المدينة البولندية لنيل قسط من الراحة قبل أداء المران الرئيسيّ استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد في المباراة ِ النهائية المقامة مساءَ غد الأربعاء

وسيُعول فريق الغوّاصات الصّفراء على خبرة ِ أوناي إيمري أنجح مدرّب في تاريخ بطولة الدوري الأوروبي، من أجل تحقيق حلـُم الفوز بأول بطولة ٍ أوروبية في تاريخ النادي الإسبانيّ.

الجدير بالذكر أن جميع المواجهات المباشرة السابقة بين فياريال ومانشستر يونايتد، والتي بلغت 4؛ انتهت بالتعادل السلبي 0-0 وكانت في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسمي 2005-2006 و2008-2009.