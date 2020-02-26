لكن الـ"يويفا" قال إن باقي مباريات المنافسات الأوروبية هذا الأسبوع ستقام بشكل طبيعي دون أي تغيير.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "كل المباريات الأوروبية الأخرى المقرر إقامتها هذا الأسبوع ستقام في الوقت المحدد سابقا ولا يوجد قيود على حضور المشجعين".

