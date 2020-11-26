وسجّل للـ"مدفعجية" كل من الإيفواري نيكولا بيبي (50) وريس نيلسون (55) وفولارين بالوغون (83).

وبذلك يكون أرسنال قد حقق العلامة الكاملة بتسجيله للانتصار الرابع على التوالي بعد تغلبه على كل رابيد فيينا النمساوي (2-1) ودوندالك الأيرلندي (3-0) ومولده ذهاباً (4-1).

أما الفريق الخاسر فقد تكبّد خسارته الثانية توالياً أمام نفس المنافس مقابل فوزين على كل من دوندالك (2-1) ورابيد فيينا (1-0).

وضمن ذات المجموعة انتصر رابيد فيينا على مضيفه دوندالك بثلاثة أهداف لهدف.

ورفع رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا رصيدهم إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط عن مولده الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف أمام رابيد فيينا في حين يقبع دوندالك في المؤخرة دون نقاط.