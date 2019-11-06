وتقدم أرسنال في الدقيقة 81 عبر الألماني شكوردان موستافي، وعادل للفريق البرتغالي برونو دوارتي 90+1.

ويتصدر أرسنال ترتيب المجموعة بـ10 نقاط، بينما فيتوريا في المرتبة الرابعة والأخيرة بنقطة واحدة.

ويلعب إنتراخت فرانكفورت الألماني (الثالث 6 نقاط) مع ستاندر دو لياج البلجيكي (3 نقاط) يوم الخميس في إطار المجموعة ذاتها، مع بقية مباريات الدوري الأوروبي.

وكان أرسنال يمني النفس بفوزه الرابع توالياً في المسابقة وحسم تأهله مبكراً، بيد أنه أرغم على التعادل الإيجابي وتأجل بالتالي تأهله على الأقل حتى الغد، حيث سيضمن المدفعجية التأهل مع الفريق الألماني في حال فوز الأخير.

وأقيمت المباراة الأربعاء لتفادي الازدحام المروري في ظل إقامة مباراة لجار منافسه، سبورتينغ براغا، ضد بشيكتاش التركي الخميس في موقع على بعد 20 دقيقة من ملعبه.

وتابع أرسنال نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة وفشل للمباراة الرابعة على التوالي في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات (تعادلان في الدوري وخسارة بركلات الترجيح في كأس الرابطة)، وتحديداً منذ تغلبه على فيتوريا غيمارايش 3-2 في الجولة الثالثة من المسابقة القارية.

وقدم أرسنال آداء مخيباً وواجه لاعبوه ضغطاً كبيراً من غيمارايش الذي كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي سنحت لمهاجميه مستغلين غياب أكثر من لاعب أساسي في صفوف الضيوف بعدما فضل المدرب الإسباني أوناي ايمري إراحتهم أبرزهم القائد الجديد المهاجم الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ وصانع الألعاب الألماني مسعود اوزيل والمدافع البرازيلي دافيد لويز.

ونجح أرسنال من فرصته الوحيدة في الشوط الثاني في هز الشباك برأسية لمصطفي من مسافة قريبة اثر كرة حرة جانبية انبرى لها بيبي فأسكنها على يمين الحارس البرازيلي دوغلاس.

لكن فرحة أرسنال لم تدم سوى 11 دقيقة حيث نجح دوارتي في إدراك التعادل بتسديدة "على الطائر" من مسافة قريبة (90+1).

وكاد مصطفي يمنح الفوز لأصحاب الأرض عندما ارتطمت به كرة عرضية لكنها ارتدت من القائم الأيسر إلى خارج الملعب (90+3).