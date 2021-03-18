وسجّل الدولي المغربي يوسف العربي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

وتأهل أرسنال بفضل فوزه ذهاباً بثلاثة أهداف لهدف.

تفاصيل المواجهة

على "ستاد الإمارات"، تجنب أرسنال سيناريو الدور الثاني الموسم الماضي حين فاز ذهابا على أرض أولمبياكوس اليوناني 1-صفر ثم ودّع المسابقة بخسارته إيابا على أرضه 2-1 بعد التمديد، وذلك بعدما سقط الخميس على أرضه أمام منافسه اليوناني صفر-1.

ودخل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اللقاء بأفضلية مريحة بعد فوزه ذهابا في بيرايوس 3-1، لكنه شعر بتهديد كبير الخميس قبل أن يحسم بطاقة ربع النهائي.

وأعرب لاعب أرسنال إميل سميث رو عن "خيبتنا بهذه النتيجة اليوم لكن التأهل يعني بالتأكيد الكثير لنا. الخروج العام الماضي على يد هذا الفريق ترك مشاعر سيئة بالنسبة لنا".

وأضاف "لم نبدأ بشكل جيد. لكن الأداء تحسّن من قبلنا. كان أسبوعا كبيرا (في إشارة إلى الفوز على الجار توتنهام الأحد في الدوري المحلي) وقد تأهلنا. علينا الآن المضي قدماً وأن ننساها (الهزيمة)".

وتشكل هذه المسابقة أهمية مضاعفة لأرسنال لأن الفوز بها سيعيده إلى مسابقة دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017، لاسيما أن هذا الأمر شبه مستحيل من خلال الدوري الإنكليزي الممتاز بما أنه يحتل حاليا المركز العاشر بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم والذي يحتله جاره تشيلسي.

وبتشكيلة أساسية إلى حد كبير غاب عنها أربعة من لاعبي لقاء الذهاب وبمشاركة القائد والهداف الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ رغم ما ينتظره الأحد من اختبار صعب في الدوري بضيافة جاره المتألق وست هام، عجز أرسنال عن الوصول إلى شباك ضيفه خلال الشوط الأول من اللقاء وبقي التعادل السلبي سيد الموقف حتى دخول الفريقين غرف الملابس.

وفي مستهل الشوط الثاني أعاد المغربي يوسف العربي الأمل للضيف اليوناني بافتتاحه التسجيل بعد هجمة مرتدة وتمريرة من يورغوس ماسوراس (51).

لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية، ليتجنب أرسنال سيناريو الموسم الماضي ويبلغ ربع النهائي، فيما انتهى مشوار أولمبياكوس عند ثمن النهائي للموسم الثاني تواليا بعدما تأثر في الدقائق الأخيرة بطرد السنغالي أوسينو با لحصوله على إنذارين في غضون دقيقة (83).