حقق أرسنال الإنكليزي فوزاً مطمئناً 3-1 على حساب فالنسيا الإسباني، اليوم الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

سجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت (18 و26) والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (90) ثلاثية أرسنال، فيما جاء هدف فالنسيا عبر الفرنسي مختار دياكابي في الدقيقة 11.

يلتقي الفريقان الخميس القادم في مواجهة الإياب على ملعب الميستايا.

- نهاية المباراة بفوز مستحق لأرسنال الذي اقترب من التأهل إلى نهائي المسابقة.

(90) - أوباميانغ استطاع تسجيل الهدف الثالث لأرسنال والخامس له في البطولة مستثمراً عرضية متقنة من كولاسيناتش.

- غياب هجومي شبه تام لفالنسيا رغم دخول المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو الذي حاول ادراك التعادل لكن محاولته اعتلت المرمى.

(66) - بعد تسجيله ثنائية استعرض لاكازيت مهاراته في إضاعة الأهداف، حيث أهدر فرصة أخرى لتسجيل ثالث الأهداف رغم موقعه المناسب.

(63) - أوباميانغ يتلاعب بدفاع فالنسيا ويلعب عرضية على رأس لاكازيت الذي أهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث له ولفريقه.

- بعد مرور 10 دقائق على انطلاق الشوط الثاني لم يتمكن الفريقان من خلق فرص للتسجيل باستثناء بعض المحاولات الخجولة من الجانبين.

- نهاية الشوط الأول بتفوق مستحق لأرسنال الذي بدأ المباراة بشكل سيء فتأخر بهدف ثم تدارك الأمور وعاد في النتيجة بفضل فاعلية مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

(33) - استفاقة أرسنال مستمرة: تشاكا يلعب عرضية مميزة لأوباميانغ المتحرّر من الرقابة لكن الدولي الغابوني فشل في تسجيل الهدف الثالث واعتلت تسديدته مرمى نيتو.

(26) - ألكسندر لاكازيت يضيف الهدف الثاني لأرسنال من رأسية محكمة حاول الحارس نيتو إبعادها بعد أن ارتطمت بالقائم لكنه أدركها بعد أن تجاوزت الخط النهائي للمرمى.

(18) - أرسنال يعود في المباراة: لاكازيت يمرّر كرة رائعة لأوباميانغ الذي استلم بنجاح وتجاوز المدافع ثم أعادها للاكازيت الذي وجد نفسه أمام شباك خالية وأدرك التعادل لأصحاب الأرض.

(15) - فالنسيا يستمر في الزحف على مرمى أرسنال: باريخو يسدّد وبيتر تشيك يعيدها لمدافعه ميتلاند نيلس الذي أهداها لغيديش لكن البرتغالي وضعها فوق المرمى.

(11) - باريخو يلعب ركنية على رأس رودريغو مورينيو الذي مرّرها بدوره إلى الفرنسي مختار دياكابي الذي حوّلها برأسه إلى شباك بيتر تشيك معلناً تقدم فالنسيا.

(8) - المدافع الأرجنتيني إيزكيال غاراي يضيع فرصة محققة للتسجيل على فالنسيا رغم موقعه المناسب.

تشكيلة أرسنال

🚨 TEAM NEWS❗️



Here's how we line up to face @valenciacf 🗞



What are your thoughts on the side Unai Emery has picked? 🤔



🏆 #UEL — Arsenal FC (@Arsenal) May 2, 2019

تشكيلة فالنسيا