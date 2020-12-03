وسجل كل من الفرنسي ألكسندر لاكازيت (10) والإسباني بابلو ماري (18) وإدوارد نيكيتاه (44) وإيميل سميث روي (66) أهداف المدفعجية في المقابل سجل الياباني كويا كيتاغاوا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 47.

وشهدت المباراة حضور 2000 مشجع لفريق أرسنال في مدرجات ملعب الإمارات في لندن لأول مرة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.

واقترب نادي مولده النرويجي من عتبة التأهل بفوزه 3-1 على دوندالك الإيرلندي، ورفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وبالتالي سينتظر حتى الجولة السادسة لحسم التأهل في مواجهته لرابيد فيينا النمساوي الذي بات في المركز الثالث بست نقاط.

ويحتل أرسنال صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة (15 نقطة).

