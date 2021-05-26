أبرز كواليس نهائي الدوري الأوروبي من قبل beIN SPORTS May 27, 2021 00:48 2:54 دقيقة تابع أبرز كواليس نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بين فياريال ومانشستر يونايتد على أرضية ملعب غدانسك اليوم الأربعاء. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد فياريال -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة الجزائري عيسى ماندي يغادر بيتيس 0:49 دقيقة المغربي حكيم زياش في تصريح خاص لـ beIN SPORTS 1:01 دقيقة توخيل مدرب تشيلسي في تصريح خاص لـ beIN SPORTS 0:33 دقيقة مالديني يؤكد رحيل دوناروما في صفقة انتقال حر 0:47 دقيقة بيان مشترك من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس 3:37 دقيقة إنتر يعلن رسمياً رحيل مدربه أنطونيو كونتي 1:17 دقيقة فلوميننسي إلى ثمن نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس 2:09 دقيقة قرار إنريكي باستبعاد راموس يثير الجدل في إسبانيا 3:29 دقيقة كيف تصدت جماهير يونايتد لدوري السوبر الأوروبي؟ 3:23 دقيقة ما هي الأوراق الرابحة لفياريال ويونايتد؟