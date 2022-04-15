أبرز ردود الأفعال في برشلونة بعد الخروج من مسابقة الدوري الأوروبي من قبل beIN SPORTS April 15, 2022 14:41 2:48 دقيقة تعرّف على أبرز ردود الأفعال في برشلونة بعد الخروج المفاجئ من مسابقة الدوري الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت على ملعب "كامب نو" الخميس. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الأوروبي برشلونة آينتراخت فرانكفورت -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة جويل إمبيد يحصد جائزة أفضل مسجل في الدوري المنتظم 0:29 دقيقة فوكينا يبلغ نصف نهائي بطولة مونتي كارلو 1:21 دقيقة أرتيتا سعيد بتألق أوباميانغ مع برشلونة 2:34 دقيقة مواجهة مرتقبة بين رين وموناكو 1:09 دقيقة كلوب مستاء بسبب موعد مباراة ليفربول مع نيوكاسل 2:48 دقيقة أبرز ردود الأفعال في برشلونة بعد مواجهة فرانكفورت 1:33 دقيقة جماهير آينتراخت فرانكفورت تثير الغضب في برشلونة 0:51 دقيقة بيولي يؤكد جاهزية ميلان للمنافسة على لقب الكالتشو 0:54 دقيقة بن رحمة يتحدث عن "مرارة " إقصاء الجزائر 0:36 دقيقة برشلونة يؤكد إصابة بيدري بتمزق في الفخذ الأيسر