يوروبا ليغ: ماغواير لم يتدرب مع مانشستر يونايتد عشية النهائي

وأصيب ماغواير بالتواء في كاحله خلال مباراة فريقه ضد أستون فيلا في الدوري الإنكليزي الممتاز في 9 أيار/مايو.

وكان مدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي غونار سولشار ألمح إلى أن ماغواير سيعدو إلى جانب الملعب من أجل تجربة كاحله، لكن المدافع اكتفى بمتابعة الحصة التدريبية لفريقه التي استمرت زهاء 50 دقيقة من المدرجات.

وكان ماغواير من ضمن التشكيلة الرسمية لمنتخب إنكلترا التي أعلنها مدربه غاريث ساوثغيت في وقت سابق الثلاثاء من أجل المشاركة في كأس أوروبا 2020.

وسيكون غياب ماغواير عن المباراة النهائية ضربة قوية لفريقه لأن بديله الإيفواري إريك بايي أو أكسيل توانزيبي لا يمثلان الضمانة ذاتها لا سيما من ناحية الصلابة البدنية والقتالية على أرضية الملعب.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى إحراز أول لقب له في مختلف المسابقات، منذ أن توّج بهذه المسابقة بالذات عام 2017 بفوزه على أياكس أمستردام الهولندي 2-صفر بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.