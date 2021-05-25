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يوروبا ليغ: ماغواير لم يتدرب مع مانشستر يونايتد عشية النهائي

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بات في حكم المؤكد غياب قائد مانشستر يونايتد هاري ماغواير عن المباراة النهائية لفريقه ضد فياريال الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم بعد استمرار غيابه عن تدريبات فريقه عشية مباراة القمة.

Reuters

وأصيب ماغواير بالتواء في كاحله خلال مباراة فريقه ضد أستون فيلا في الدوري الإنكليزي الممتاز في 9 أيار/مايو.

وكان مدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي غونار سولشار ألمح إلى أن ماغواير سيعدو إلى جانب الملعب من أجل تجربة كاحله، لكن المدافع اكتفى بمتابعة الحصة التدريبية لفريقه التي استمرت زهاء 50 دقيقة من المدرجات.

وكان ماغواير من ضمن التشكيلة الرسمية لمنتخب إنكلترا التي أعلنها مدربه غاريث ساوثغيت في وقت سابق الثلاثاء من أجل المشاركة في كأس أوروبا 2020.

وسيكون غياب ماغواير عن المباراة النهائية ضربة قوية لفريقه لأن بديله الإيفواري إريك بايي أو أكسيل توانزيبي لا يمثلان الضمانة ذاتها لا سيما من ناحية الصلابة البدنية والقتالية على أرضية الملعب.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى إحراز أول لقب له في مختلف المسابقات، منذ أن توّج بهذه المسابقة بالذات عام 2017 بفوزه على أياكس أمستردام الهولندي 2-صفر بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

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