يوروبا ليغ: شرطة فرانكفورت تعتقل أكثر من 30 مشجّعاً قبيل إياب نصف النهائي

وغداة اشتباكات بين مشجعي الفريقين الألماني والإنكليزي ليل الأربعاء، قالت الشرطة المحلية إن "أكثر من 30 شخصاً اعتقلوا".

كما أفادت الشرطة أن مشجعين اثنين لوست هام فقدا الوعي بعدما هاجمهما مشجعو الفريق المضيف، وتلقيا العلاج في المستشفى.

وأقدمت الشرطة على تفريق ما يقارب 800 مشجع لوست هام في محيط المحطة الرئيسية لسكك الحديد في المدينة حيث "سعى أنصار الفريقين إلى المواجهة".

وتعرّض مشجعون لوست هام ليل الثلاثاء أيضاً لهجوم من قبل مجموعة قيل إنها مكونة من 20 شخصاً كانوا يرتدون قمصان أينتراخت فرانكفورت.

ويتواجه الفريقان في إياب نصف نهائي "يوروبا ليغ" الخميس، مع أفضلية للفريق الألماني الذي فاز على وست هام بمباراة الذهاب في لندن 2-1.