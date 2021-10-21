نابولي يحقق فوزه الأول

وباستثناء إراحة مدربه لوتشانو سباليتي لهدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن، فإنه خاض المباراة بتشكيلة من الصف الأول قوامها ثلاثي خط الهجوم المؤلف من لورنتسو اينسينيي والمكسيكي هيرفينغ لوسانو والبلجيكي دريس مرتنز.

انتظر الفريق الجنوبي حتى ربع الساعة الأخير ليحقق الفوز فافتتح قائده اينسينيي التسجيل عندما تلقى كرة متقنة من البديل ماتيو بوليتانو فسددها قوية في سقف الشبكة (76)، قبل أن يضيف أوسيمهن الذي شارك منتصف الشوط الثاني الهدف الثاني بتسديدة قوية عجز حارس ليخيا في التصدي لها (80) ويختتمها بوليتانو بتسديدة من مشارف المنطقة (90+5).

وبقي ليخيا في الصدارة بست نقاط مقابل أربع لنابولي ومثلها لليستر سيتي الإنكليزي الفائز 4-3 على مضيفه سبارتاك موسكو الروسي الأربعاء.