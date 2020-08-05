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الدوري الأوروبي

موعد وكيفية مشاهدة مباراة إنتر وخيتافي في الدوري الأوروبي بث مباشر حصريا على beIN SPORTS

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لا تفوتوا مشاهدة مباراة إنتر ميلان وخيتافي في بث مباشر وحصري إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا أو اشتركوا الآن لمشاهدة اللقاء حصرياً عبر قنواتنا.

AFP

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني في أهم مباريات الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء. 

البث المباشر لمباراة إنتر وخيتافي سيكون اليوم الأربعاء في الخامس من آب/ أغسطس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إنتر وخيتافي - مباشر

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إنتر وخيتافي بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إنتر وخيتافي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

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