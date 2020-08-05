موعد وكيفية مشاهدة مباراة إنتر وخيتافي في الدوري الأوروبي بث مباشر حصريا على beIN SPORTS

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني في أهم مباريات الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء.

البث المباشر لمباراة إنتر وخيتافي سيكون اليوم الأربعاء في الخامس من آب/ أغسطس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إنتر وخيتافي - مباشر

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