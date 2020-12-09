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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

مورينيو يتساءل عن عدالة انتقال الفرق من دوري الأبطال إلى يوروبا ليغ

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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنكليزي أن مواطن الأخير مانشستر يونايتد سيكون ضمن أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، لكنه تساءل في الوقت ذاته عن العدالة في النظام الذي يسمح للفرق التي فشلت في بلوغ الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال في الانتقال إلى البطولة الرديفة.

AFP


وسيخوض مانشستر يونايتد غمار دور الـ32 من يوروبا ليغ بعد خسارته أمام لايبزيغ الألماني 2-3 في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الثلاثاء في البطولة الأسمى لينهي المجموعة في المركز الثالث.

قاد مورينيو الشياطين الحمر إلى لقب المسابقة الرديفة في العام 2017. وبعد أن ضمن بلوغه الأدوار الإقصائية هذا الموسم مع سبيرز، سيكون بحاجة للفوز على ضيفه أنتويرب البلجيكي في الجولة الأخيرة لضمان صدارة المجموعة العاشرة.

وقال البرتغالي "الفرق التي تأتي (من دوري الأبطال) هي دائمًا فرق قوية، وفرق لا تنتمي عادة إلى مستوى الدوري الأوروبي".

وتابع "مانشستر يونايتد هو أحد الفرق الكبرى. مجموعته كانت صعبة جدًا مع باريس سان جيرمان ولايبزيغ، إنها صعبة جدًا. جميعنا كان يعلم أن المهمة لن تكون سهلة على أي منها وكنا نعرف أن فريقًا قويًا من هذه المجموعة سينتقل إلى يوروبا ليغ".

كما تواجه ثلاثة فرق توجت بطلة لأوروبا سابقا وهي ريال مدريد الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي وإنتر الايطالي خطر السقوط إلى المسابقة الرديفة.

واعترف مورينيو أن جودة الدوري الأوروبي قد ارتفعت مع دخول الفرق الآتية من دوري الأبطال ولكنه تساءل عن الإنصاف في ذلك.

وقال مدرب إنتر وريال السابق "مما لا شك فيه أن الجودة ترتفع والمنافسة أيضًا، وهذا أمر جيد للمسابقة. ولكن من وجهة نظر رياضية، أعتقد أنه من غير العادل عندما لا ينجح فريق معيّن في بطولة ما، أن ينتقل إلى أخرى".

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