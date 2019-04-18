مشجعان لبنفيكا يصلان فرانكفورت أخرى

ووثق المشجعان عبر تطبيق انستاغرام، رحلتهما التي استغرقت 16 ساعة من أمادورا في البرتغال إلى فرانكفورت مروراً بباريس، قبل أن ينشرا على موقع التواصل صورة لهما مع تعليق "لقد وصلنا إلى فرانكفورت".

لكن تبين من صورة نشرها أحد المشجعَين، وهو ألفارو أوليفيرا، أنه يقف إلى جانب لوحة كتب عليها اسم "فرانكفورت أو"، وهو اختصار لمدينة "فرانكفورت أودر" المسماة كذلك لوقوعها على ضفة نهر أودر.

والمفارقة أن هذه المدينة القريبة من الحدود الشرقية لألمانيا مع بولندا، تقع على مسافة نحو 610 كلم من المدينة التي يتخذها اينتراخت مقراً له، والواقعة إلى الغرب على مقربة من الحدود مع فرنسا.

وأثار عدد من مستخدمي انستاغرام انتباه المشجعَين إلى الخطأ الذي وقعا فيه، قبل أن يتنبها الى أنهما في المكان الخطأ، وعليهما القيادة لست ساعات إضافية قبل بلوغ مقصدهما لمتابعة المباراة التي تقام مساء الخميس.

وقال أوليفيرا في شريط مصور عبر انستاغرام "علينا أن نقود لست ساعات إضافية" قبل الوصول الى ملعب "كومرسبنك أرينا" لمتابعة المباراة التي يدخلها بنفيكا بأفضلية الفوز ذهاباً على ملعبه 4-2.